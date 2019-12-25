В Пушкинском районе достраивают детский сад с бассейном и эко-площадками

В Пушкинском районе Петербурга близится к завершению строительство нового детского сада на 330 мест. Объект возводят в составе жилого комплекса "Дубровский". Сейчас в здании заканчивают внутреннюю отделку, а рабочие благоустраивают территорию вокруг будущего сада. Открытие учреждения запланировано на второй квартал 2026 года.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новый детский сад сможет принимать детей от двух до семи лет. В трёхэтажном здании разместят 14 групп со спальнями и игровыми комнатами. Для занятий и досуга предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты для логопедов и развивающих кружков.

Отдельное внимание уделят территории вокруг здания. Во дворе появятся современные игровые площадки в эко-стиле, рассчитанные на активные прогулки и отдых на свежем воздухе. Пространство озеленят и сделают безопасным для детей разных возрастов.

Проект реализует ГК "КВС". Новый детский сад станет частью инфраструктуры жилого квартала, где уже создаются условия для семейного проживания.

Фото: ГК "КВС"