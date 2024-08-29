В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадал один человек

В предыдущий раз регион был атакован БПЛА вчера, 19 августа.

Российские силы противовоздушной обороны на территории Ульяновской области за ночь 20 августа перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных средств Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Алексей Русских. Чиновник уточнил, что из-за действий противника была повреждена опора ЛЭП, электроснабжение для потребителей в настоящее время не нарушено. Также сообщается об одном пострадавшем. Сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи говорят о том, что мужчина ранен в голову, поэтому состояние местного жителя оценивается как тяжелое.

Во время атаки БПЛА категорически запрещено подходить к окнам. Также в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Алексей Русских, губернатор Ульяновской области

Власти уточнили, что ПВО отразили атаку в Новоспасском районе. Минздрав докладывает о состоянии раненого пациента каждый час.

В Ульяновской области в 2023 году произвели более пяти тысяч беспилотников.

Фото: Telegram / Алексей Русских