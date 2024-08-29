В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Российские силы противовоздушной обороны на территории Ульяновской области за ночь 20 августа перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных средств Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Алексей Русских. Чиновник уточнил, что из-за действий противника была повреждена опора ЛЭП, электроснабжение для потребителей в настоящее время не нарушено. Также сообщается об одном пострадавшем. Сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи говорят о том, что мужчина ранен в голову, поэтому состояние местного жителя оценивается как тяжелое.
Во время атаки БПЛА категорически запрещено подходить к окнам. Также в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.
Алексей Русских, губернатор Ульяновской области
Власти уточнили, что ПВО отразили атаку в Новоспасском районе. Минздрав докладывает о состоянии раненого пациента каждый час.
В Ульяновской области в 2023 году произвели более пяти тысяч беспилотников.
Фото: Telegram / Алексей Русских
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