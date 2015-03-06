По его словам, в регионе видят большие перспективы в беспилотной индустрии.

В Ульяновской области в 2023 году произвели более пяти тысяч беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских в интервью ТАСС.

Глава Ульяновской области посетил выставку-форум "Россия", где рассказал о технологических успехах региона. По его словам, власти видят большие перспективы в беспилотной индустрии. Русских подчеркнул, что нынешние наработки и опыт нашли свое воплощение в реализованных проектах.

Ранее мы сообщали, что производство антидроновых ружей запустят в ОЭЗ Петербурга.

Видео: ТАСС