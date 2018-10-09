Производство антидроновых ружей запустят в ОЭЗ Петербурга

Стоимость одного из них составит порядка 300 тыс. рублей, в 150 тыс. обойдется детектор для обнаружения беспилотников.

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга на площадке "Новоорловская" компания "Элеста" с 2024 года начнет производить антидроновые ружья. Об этом пишет издание "Ведомости Северо-Запад" 29 ноября, ссылаясь на пресс-службу производителя комплексных систем безопасности для Росгвардии и МВД.

На заводе планируют производить порядка 3-4 тыс. антидроновых ружей в год. Стоимость одного из них составит около 300 тыс. рублей, в 150 тыс. обойдется детектор для обнаружения беспилотников.

Инвестиции в строительство завода достигли 450 млн рублей, а в оборудование – более 380 млн. Площадь здания – 3,5 тыс. "квадратов".

Помимо антидроновых ружей, образец которых представили 28 ноября на форуме "Российский промышленник" в Северной столице, завод будет выпускать системы записи, хранения и обработки информации для сотрудников силовых структур, системы охраны объектов недвижимости. Сейчас оборудование уже производят на территории завода "Позитрон" в Петербурге. Объемы производства приравнивают к 150 тыс. единиц в год. После переезда на новую площадку ОЭЗ компания планирует нарастить показатели на 25% – до 187 тыс. единиц в год, включая антидроновые ружья.

Ранее мы сообщали о том, что в СПбГУ создали дрон, способный находить заблудившихся людей по крику. Разработку уже испытали на тестовых площадках.

Фото: Unsplash / Fikri Rasyid (носит иллюстративный характер)