Петербург получит 480 млн рублей субсидий на развитие ОЭЗ
Сегодня, 12:11
Городские власти подчёркивают, что программа совместного финансирования действует в Петербурге начиная с 2023 года.

Администрация Петербурга поддержала инициативу предоставления субсидий из госбюджета России на компенсацию расходов, связанных с развитием особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в 2025 году. Постановление утвердил губернатор Александр Беглов.

Объем выделенной финансовой помощи из федерального бюджета составит 478,5 млн рублей. Средства предназначены для дальнейшего продвижения проекта особой экономической зоны, включая реализацию проектов по созданию территорий опережающего роста на площадках "Парнас" и "Шушары".

Городские власти подчёркивают, что программа совместного финансирования действует в Петербурге начиная с 2023 года. В течение этого периода в региональный бюджет поступило свыше 2,5 млрд рублей федеральных средств.

Ранее мы сообщили о том, что в  ОЭЗ Петербурга направят 55 млрд рублей на автокластер.

Фото: Правительство Петербурга 

