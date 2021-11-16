В ОЭЗ Петербурга направят 55 млрд рублей на автокластер

Новый научный центр в сфере автомобилестроения построят в петербургской ОЭЗ.

Инвестиции в развитие автомобильного кластера в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" составят около 55 миллиардов рублей, также будет построен научно-исследовательский центр, что создаст тысячи рабочих мест.

Общий объем инвестиций в развитие автокластера составит 55 млрд рублей. Проект предусматривает создание почти 2 тыс. рабочих мест. В рамках развития кластера запланировано строительство научно-исследовательского центра в сфере автомобилестроения. Площадь нового центра составит 18 тыс. кв. м.

Общий эффект от реализации проекта позволит создать в городе более 2,2 тыс. рабочих мест. Расчетный объем бюджетных отчислений за 15 лет превысит сумму в 14 млрд рублей. Новый научный центр будет технологически связан с автозаводом, запуск которого планируется в рамках специального инвестиционного контракта.

Фото: Piter.TV