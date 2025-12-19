В ОЭЗ Петербурга появится крупное фармпроизводство за 25 млрд рублей

Фармасинтез расширяет присутствие в ОЭЗ Санкт-Петербург новой площадкой.

В Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" запланировано создание нового фармацевтического производства с объемом инвестиций свыше 25 миллиардов рублей. Проект реализует компания "Фармасинтез-Норд".

Новая производственная площадка станет третьей очередью научно-производственного комплекса компании. Объект разместят на территории ОЭЗ на площадке "Новоорловская". На данный момент инвестор ведет проектирование будущего предприятия.

Согласно представленным материалам, общий объем вложений в строительство и оснащение производства превысит 25 миллиардов рублей. Запуск предприятия в промышленную эксплуатацию запланирован на 2030 год. Проект был представлен в ходе рабочей встречи, прошедшей непосредственно на территории Особой экономической зоны. В рамках обсуждения стороны рассмотрели этапы реализации, инфраструктурные вопросы и возможные меры поддержки со стороны города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что городские власти готовы сопровождать проект и участвовать в проработке необходимых решений для его реализации.

Ранее мы сообщили о том, что льготникам Петербурга дали советы по выбору между деньгами и лекарствами

Фото: Pxhere