Льготникам Петербурга дали советы по выбору между деньгами и лекарствами

На данный момент в Северной столице находятся 585 тыс. федеральных льготников, 158 тыс. из которых сохранили право на получение препаратов.

До 1 октября жителям Северной столицы, относящиеся ко льготным категориям, необходимо сделать выбор между лекарственным обеспечением и деньгами. О том, как не ошибиться при решении, рассказало издание Spb.aif.ru.

Отмечается, что в список льготников входят участники Великой Отечественной, инвалиды, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и прочие категории граждан. На данный момент в городе находятся 585 тыс. федеральных льготников, 158 тыс. из которых сохранили право на получение препаратов.

Как предупредил первый заместитель комитета по здравоохранению города Андрея Сараны, если человек монетизировал льготу, все необходимые препараты будет необходимо приобретать самостоятельно.

Схема следующая. Допустим, вы до 1 октября 2022-го написали заявление о замене льгот деньгами. Но 2 октября заболели и поняли, что ошиблись. Хотите "отозвать" монетизацию, но это можно сделать только в следующем году, до 1 октября 2023-го. Причем реально получать нужные препараты вы станете еще позже – с 1 января 2024-го. Андрей Сарана, первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга

Главный внештатный специалист, клинический фармаколог Андрей Павлыш предупредил, что государство гарантирует получение препаратов, которые назначены гражданину, даже в случае, если они не зарегистрированы или не производятся на территории РФ. Кроме того, необходимые препараты доставят в рамках программы социальных услуг.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вырос спрос на нотариусов на фоне мобилизации.

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