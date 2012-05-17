В Петербурге вырос спрос на нотариусов на фоне мобилизации

У многих специалистов уже закончились свободные часы на приём. К ним обращаются за оформлением доверенности на распоряжение имуществом.

Нотариальные конторы в Северной столице оказались переполнены посетителями после объявления в стране частичной мобилизации. Наибольшим спросом пользуется за оформление доверенности на распоряжение имуществом на своих родственников и близких. Об этом сообщает РБК.

На данный момент в Петербурге работают около 300 нотариусов. У многих уже не ведётся запись на ближайшие дни, поскольку все талоны успели разобрать. В частности, такая ситуация наблюдается в нотариальной конторе на Наличной улице, 4 и на улице Восстания.

Напомним, что Федеральная нотариальная палата вынесла решение об освобождении мобилизованных от оплаты услуг правового и технического характера в случае обращения к нотариусам.

Ранее мы сообщили о том, что почти 100 человек арестовали после субботней протестной акции.

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