Петербуржцам объяснили, почему не стоит отказываться от льготных лекарств

Право возобновить лекарственное обеспечение дается только до 1 октября, а само право начинает действовать с января 2023 года.

Власти Петербурга призвали льготников не отказываться от лекарственного обеспечения в пользу денег. По словам первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Андрея Сарана, в случае обострения или возвращения заболевания денежной компенсации может не хватить на лечение. Об этом он рассказал "Петербургскому Дневнику".

Граждане, которые сохраняют свои льготы, могут отказаться от санаторно-курортного лечения, но сохранить лекарственное обеспечение. Такая категория граждан имеет возможность получить дорогостоящие медикаменты, а денежная компенсация составляет чуть более 1000 рублей. Поэтому льготники находятся в более выигрышном положении.

На текущий день в городе проживают 585,7 тысячи федеральных льготников. Лишь 158 тыс. человек сохранили лекарственное обеспечение. Ежемесячно в Комздрав поступают обращения от отказников. Они просят вернуть им возможность получать лекарства за счет федерального бюджета. Однако право возобновить лекарственное обеспечение дается только до 1 октября, а само право начинает действовать с января будущего года.

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Фото: Piter.tv