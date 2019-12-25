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Эта суббота стала самым теплым днем с начала осени
Сегодня, 13:20
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Эта суббота стала самым теплым днем с начала осени

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Точное значение субботнего максимума станет известно после 21:00.

Текущий день стал самым теплым с начала сентября. Воздушные массы прогрелись до +14,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. 

По словам специалиста, точное значение субботнего максимума станет известно после 21:00. Отметим, что в социальных сетях жители Петербурга рассказали о подаче тепла в некоторых районах .

Сегодняшний день в городе на Неве стал самым теплым с начал календарной осени.

Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос"

Ранее на Piter.tv: петербуржцы пожаловались на отсутствие грибов в лесах города и Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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