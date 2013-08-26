Петербуржцы пожаловались на отсутствие грибов в лесах города и Ленобласти

Горожане отметили, что в этом году грибной сезон не состоялся, а вот ягодный подает надежды.

Жители Петербурга рассказали об отсутствии грибов в лесах региона и Ленобласти. По их мнению, причиной тому стали заморозки, которые резко пришли на смену засухе. Об этом пользователи рассказали в группе "Грибы и грибники СПб".

Так, одна из любительниц тихой охоты отправилась за урожаем в лес Всеволожского района. Там она нашла всего один гриб. Не нашли петербуржцы грибы и в поселке Солнечное. В ПГТ им. Морозова местная жительница отыскала пару сыроежек, но они оказались червивыми.

У меня, как и у большинства, грибов нет. Проверен бор - пусто. Немного свежих болотных сыроежек, если есть желание, на канавках можно набрать корзину, без червячков только шляпки. Брусники много, но тоже не в бору, а в сырых канавках. Ждём следующих выходных. Светлана Белых, грибник

Горожане отметили, что в этом году грибной сезон не состоялся, а вот ягодный подает надежды. Так, в Алеховщине в вырубках лесники собрали корзины брусники.

Жители Ленобласти рассказали, что в Лужском районе можно найти много лисичек и черники. Успехами они похвастались в соцсетях.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб