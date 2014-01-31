В Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков

Во Всеволожском районе Ленобласти из-за сильных дождей некоторые грибы утонули в лужах. Об этом рассказали любители тихой охоты в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".
Местный житель по имени Дмитрий опубликовал необычную находку. Мужчина заметил подосиновики, которые стояли прямо под водой. Мужчина предположил, что красноголовики выросли в низинке, а потом их залило дождевой водой.
Ранее на Piter.tv: Александр Колесов заявил о том, что в Петербурге мало грибов.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Дмитрий Анцупов)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все