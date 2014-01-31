  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков
Сегодня, 17:49
154
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков

0 0

Грибник заметил подосиновики, которые стояли прямо под водой.

Во Всеволожском районе Ленобласти из-за сильных дождей некоторые грибы утонули в лужах. Об этом рассказали любители тихой охоты в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте". 

Местный житель по имени Дмитрий опубликовал необычную находку. Мужчина заметил подосиновики, которые стояли прямо под водой. Мужчина предположил, что красноголовики выросли в низинке, а потом их залило дождевой водой.

Ранее на Piter.tv: Александр Колесов заявил о том, что в Петербурге мало грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Дмитрий Анцупов)

Теги: грибы утонули, дожди, погода, тихая охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии