В Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков

Грибник заметил подосиновики, которые стояли прямо под водой.

Во Всеволожском районе Ленобласти из-за сильных дождей некоторые грибы утонули в лужах. Об этом рассказали любители тихой охоты в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Местный житель по имени Дмитрий опубликовал необычную находку. Мужчина заметил подосиновики, которые стояли прямо под водой. Мужчина предположил, что красноголовики выросли в низинке, а потом их залило дождевой водой.

Ранее на Piter.tv: Александр Колесов заявил о том, что в Петербурге мало грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Дмитрий Анцупов)