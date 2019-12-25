  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Колесов заявил о том, что в Петербурге мало грибов
Сегодня, 10:18
148
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Александр Колесов заявил о том, что в Петербурге мало грибов

0 0

Он отметил, что грибницы уже не дают много грибов.

Главный синоптик города заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" о том, что богатого урожая любителям тихой охоты ждать не стоит.

Наш регион, я знаю, что и в Белоруссии то же самое, отдыхает просто-напросто от грибов. С севера, с Мурманска присылают, там полно грибов. Но там совершенно другие условия. У нас нет, прекратились те лисички, о которых мы говорили, грибницы не дают. 

Александр Колесов.

По словам Колесова, удается найти 10-15 красных грибов, но это исключение. 

Также синоптик подвел погодные итоги лета.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Рита Галанова

Теги: грибы, тихая охота, урожая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии