Александр Колесов заявил о том, что в Петербурге мало грибов

Он отметил, что грибницы уже не дают много грибов.

Главный синоптик города заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" о том, что богатого урожая любителям тихой охоты ждать не стоит.

Наш регион, я знаю, что и в Белоруссии то же самое, отдыхает просто-напросто от грибов. С севера, с Мурманска присылают, там полно грибов. Но там совершенно другие условия. У нас нет, прекратились те лисички, о которых мы говорили, грибницы не дают. Александр Колесов.

По словам Колесова, удается найти 10-15 красных грибов, но это исключение.

Также синоптик подвел погодные итоги лета.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Рита Галанова