Августа оказался самым жарким месяцем за все лето 2022 в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел на пресс-конференции в "Интерфаксе" погодные итоги лета.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел на пресс-конференции в "Интерфаксе" погодные итоги лета. Он рассказал о том, как была погода в каждом месяце.

В июне температура воздуха составила +17,6 градусов, что немного выше нормы. Самым холодным днем стало 14 июня, когда температура опустилась до +14,6. Дефицита осадков не было, но все же их было мало. Солнце светило 313 часов. Самой солнечной за весь период наблюдений оказалась третья декада июня.

Июль оказался не таким жарким, как это было в 2010 или 2021 году. Средняя температура по итогам месяца составила +19,9 градусов, что на 0,8 выше нормы. Для сравнения: в 2010 году было +24,4 градуса. Самыми жаркими днями за все лето оказались 1 и 2 июля. В оба дня было +31,9 градусов. 20 дней прошли с дождем, но осадков выпало 90% от нормы: 75 мм. Солнце светило каждый день, и в общей сложности набралось на 270 часов за месяц.

Август оказался самым интересным с точки зрения наблюдений, потому что никто не смог предсказать, что он будет таким аномально жарким. Средняя температура воздуха составила +20,7 градусов, что на 3,3 градуса выше нормы. Кроме того, он оказался самым жарким летним месяцем. Чуть прохладнее было только в 2007 и 2070 году. В период с 16 по 20 августа температурная норма превышалась каждый день. Самым холодным днем оказалось 31 августа, когда в городе температура опустилась до +11. В целом 13 дней прошли с дождем, сухой была середина. До циклона солнце светило 28 дней. По подсчетам синоптиков было почти 273 солнечных часа.

Фото: Piter.tv, Александр Колесов