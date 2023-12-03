ОЭЗ Петербурга дополнительно получит 2,1 млрд рублей

Средства поступят из федерального бюджета по механизму возмещения расходов на ОЭЗ в текущем году.

Власти Санкт-Петербурга получили 2,1 млрд рублей из федерального бюджета по программе возмещения вложенных в развитие ОЭЗ средств в текущем году. Часть полученных денег вновь будет вложена в особый экономический сектор города, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Петербург одним из первых субъектов РФ воспользовался механизмом поддержки по возмещению затрат на инфраструктуру особых экономических зон. Передовая промышленность и развитие предпринимательства – в числе десяти приоритетов развития Северной столицы на ближайшие годы. Использование данного механизма способствует достижению поставленных целей. Полученные средства мы направим на дальнейшее развитие площадок ОЭЗ. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В пресс-службе также отметили, что в декабре 2023 года площадь ОЭЗ Петербурга была значительно увеличена за счет присоединения к ней секторов "Парнас" и "Шушары". В перспективе власти города рассматривают также присоединение площадки "Дыбенко".

Ранее мы сообщали, что в Комитете по природопользованию Северной столицы был назначен новый глава. Им стал Кирилл Соловейчик, который 5 лет до этого работал в должности председателя Комитета по промышленной политике и, в частности, способствовал расширению возможностей и территорий ОЭЗ Петербурга.

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