Более 338 млн рублей компенсации получил Петербург на развитие ОЭЗ

Общий объем средств, возмещенный Северной столице, составит 2,5 млрд рублей.

Из федерального бюджета Петербург получил более 338 млн рублей компенсации на развитие Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 2 декабря.

Сейчас вместе с федеральным центром активно работаем над открытием третьей и четвертой площадок ОЭЗ. Развитие и модернизация промышленности – общегосударственный приоритет. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Общий объем средств, возмещенный Северной столице, составит 2,5 млрд рублей. Это сумма затрат, которые регион понес с 2018-го. При расчете средств учли налоговые отчисления 17 компаний-резидентов, перечисленных в федеральную казну. В следующем году перечислят в региональный бюджет еще 2,2 млрд рублей.

Возмещенные средства город потратит на решение задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, – обеспечение "технологического лидерства".

Сегодня резидентами ОЭЗ являются 73 компании, которые создали высокотехнологичные производства и новые рабочие места.

Петербург и Московская область стали первыми регионами, возместившими затраты на развитие ОЭЗ из федерального бюджета. Средства направлены по распоряжению Правительства РФ об утверждении перечня проектов по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон. Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в ОЭЗ Петербурга на площадке "Новоорловская" компания "Элеста" с 2024 года начнет производить антидроновые ружья. Стоимость одного из них составит около 300 тыс. рублей, в 150 тыс. обойдется детектор для обнаружения беспилотников.

Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга