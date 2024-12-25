До 2027 года в Петербурге создадут шесть "умных" спортивных площадок

Соответствующую субсидию предоставят в объеме до 27,84 млн рублей.

Петербургу выделят из федерального бюджета средства на создание "умных" спортивных площадок. Об этом 6 января рассказали в Смольном.

Субсидию предоставят в 2025-2027 годах в объеме до 27,84 млн рублей. За счет этих денег установят шесть площадок, в том числе одну – в этом году, три – в следующем году, еще две – в 2027 году.

В 2025 году "умную" спортивную площадку оборудуют на земельном участке в Пушкине. Городской комитет по физической культуре и спорту и администрации районов Петербурга прорабатывают, где территориально будут расположены эти пространства.

Ранее на Piter.TV: Петербургу из бюджета РФ предоставят субсидию на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров.

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