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До 2027 года в Петербурге создадут шесть "умных" спортивных площадок
Сегодня, 11:19
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До 2027 года в Петербурге создадут шесть "умных" спортивных площадок

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Соответствующую субсидию предоставят в объеме до 27,84 млн рублей.

Петербургу выделят из федерального бюджета средства на создание "умных" спортивных площадок. Об этом 6 января рассказали в Смольном. 

Субсидию предоставят в 2025-2027 годах в объеме до 27,84 млн рублей. За счет этих денег установят шесть площадок, в том числе одну – в этом году, три – в следующем году, еще две – в 2027 году. 

В 2025 году "умную" спортивную площадку оборудуют на земельном участке в Пушкине. Городской комитет по физической культуре и спорту и администрации районов Петербурга прорабатывают, где территориально будут расположены эти пространства. 

Ранее на Piter.TV: Петербургу из бюджета РФ предоставят субсидию на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров. 

Фото: pxhere 

Теги: спортивные площадки, субсидия, федеральный бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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