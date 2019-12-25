В Петербурге к 2030 году обновят свыше 400 спортивных площадок

В прошлом году число спортивных объектов выросло на 1,5 тыс. единиц.

В Петербурге к 2030 году планируется открыть 20 спортивных центров и модернизировать свыше 400 спортивных площадок. Соответствующие планы были озвучены 17 февраля в рамках заседания городского правительства под руководством губернатора Александра Беглова.

Согласно федеральной государственной программе доля регулярно занимающихся спортом россиян к 2030 году должна составить не менее 70%. Петербург решил достичь к этому сроку 75%. На 2025 год план составлял 62%, мы его перевыполнили. А сегодня 66,5% петербуржцев занимаются физкультурой и спортом. Александр Беглов, губернатор

За счет бюджета Северной столицы, инвесторских проектов и различных программ в прошлом году число спортивных объектов выросло на 1,5 тыс. единиц. К настоящему времени их порядка 10,5 тыс. объектов, включая крупные стадионы и спортивные центры.

Ранее мы рассказывали о том, что Беглов и Патрушев открыли спорткомплекс у канала Грибоедова.

Фото: Piter.TV