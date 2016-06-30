В Петербурге предприятиям компенсируют расходы на экспорт и участие в выставках

Сумма превысит 78 млн руб.

Смольный подписал постановление о предоставлении субсидий промышленным предприятиям Петербурга на компенсацию расходов, связанных с экспортом и международными выставками.

Правительство Петербурга определило порядок предоставления двух видов субсидий для промышленных предприятий города. Первая субсидия предназначена для возмещения затрат, связанных с выполнением требований к экспорту товаров и услуг. Размер компенсации составит 100% расходов, но не более 3 млн руб. на одну организацию. На эти цели выделено 28 млн руб., поддержку планируется оказать не менее чем 10 предприятиям.

Вторая субсидия направлена на компенсацию части затрат при участии в международных выставках и ярмарках. Возмещению подлежит 80% расходов, но не более 1,5 млн руб. для одного заявителя. Бюджет программы составил 50 млн руб., поддержку получат не менее 34 компаний.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе по итогам отбора.

Ранее сообщалось, что петербургские комитеты готовят масштабный переезд в "Невскую ратушу".

Фото: Piter.TV