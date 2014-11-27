Комитет по природопользованию Петербурга сменил председателя

ВРИО комитетского главы стал Кирилл Соловейчик – бывший председатель Комитета по промышленной политике Северной столицы.

В Петербурге прошло формальное мероприятие смены главы Комитета по природопользованию. Временно исполняющим обязанности председателя комитета стал Кирилл Соловейчик, который 5 лет был ответственным за развитие промышленной политики в городе. Об этом в своем Telegram"е рассказал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

Перед Кириллом Александровичем стоят амбициозные задачи по развитию системы обращения с отходами, особо охраняемых природных территорий, приема опасных отходов от жителей Санкт-Петербурга. Уверен, что инициативы и проекты, которые уже делает Комитет, будут успешно развиваться и воплощаться в жизнь при новом руководителе. Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга

По словам заместителя главы города Кирилла Полякова, за предыдущие годы Соловейчик на посту председателя Комитета по промышленной политике поспособствовал расширению возможностей ОЭЗ, а также стал инициатором программы по поддержке креативных индустрий в России "Петербургский дизайн".

За 5 лет на посту председателя Комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилл Соловейчик провел колоссальную системную работу, став идеологом промышленной политики, экспортной, кадровой, технологической, а также политики мест приложения труда. Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков