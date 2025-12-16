В ходе рейда на стройке на улице Кораблестроителей поймали 12 нелегалов

В отношении нарушителей составлены административные материалы по ст. 18.10 КоАП РФ.

Полиция Петербурга провела миграционный рейд на строительном объекте на Васильевском острове. Всего проверили около 100 иностранцев, которые работают на стройке жилого комплекса на улице Кораблестроителей. Несколько человек забрались на верхний этаж и задвинули проход бетонной плитой, чтобы переждать проверку, но встречи с правоохранителями избежать не удалось, рассказали в МВД России.

Было установлено, что 12 мигрантов осуществляли трудовую деятельность без необходимых документов. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ст. 18.10 КоАП РФ. Суд назначил им штрафы с последующим выдворением за пределы страны. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти