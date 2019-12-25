В "Царском Селе" павильону "Грот" вернут исторический резной декор

Уникальная резьба из дерева была выполнена по проекту Франческо Растрелли в середине XVIII века.

Специалисты Государственного музея-заповедника "Царское Село" приступают к масштабной научной реконструкции павильона "Грот". Как сообщили в пресс-службе учреждения, проект предполагает воссоздание исторического облика купола, который впервые за более чем 60 лет украсят резным декором. Посетители вновь увидят фигурный пирамидальный фонтан, а также искусные композиции с путти, морскими растениями и раковинами.

Уникальная резьба из дерева была выполнена по проекту Франческо Растрелли в середине XVIII века. Она украшала здание до 1960-х годов, после чего ее пришлось демонтировать из-за угрозы деформации. Мастера уже начали работу над созданием цифровых моделей сохранившихся элементов, которые хранятся в музейных фондах. С них будут сняты точные копии, а утраченные детали – воссозданы с нуля.

По результатам согласования проектной документации копии сохранившихся и воссозданные элементы будут установлены на кровлю здания. Параллельно с этим будет проходить реставрация фасадов павильона. Завершить все реставрационные работы планируется в 2028 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловск вернули столик-бобик времен Екатерины II, вывезенный из музея почти 100 лет назад.

Фото: ВКонтакте / Царское Село (Александр Рудев)