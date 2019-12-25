Водители стали реже парковаться на газонах в Курортном районе

В последние выходные лета зафиксировали всего 134 нарушения.

В Курортном районе Петербурга водители стали в четыре раза реже парковаться на газонах. Об этом рассказали 8 сентября в Государственной административно-технической инспекции.

Комплексы ГАТИ 18 и 19 июля выявили более 500 случаев размещения автомобилей вне зон стоянки. Через неделю – 220, а 1-2 августа – 30. В следующие выходные количество нарушений увеличилось до 75, а 22-23 августа вновь снизилось до 42. В последние выходные лета зафиксировали всего 134 нарушения.

Несмотря на колебания от выходных к выходным, общая динамика остается положительной: водители начали соблюдать требования. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: летом пешие инспекторы выявили более 11 тыс. нарушений в зоне платной стоянки.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга