Скульптуру "Нос", посвященную произведениям Гоголя, установили в Доме книги

Объект установили в честь 106-летия легендарного книжного магазина.

В честь 106-летия легендарного Дома книги на цокольном этаже появился новый арт-объект — скульптурная композиция "Нос", созданная художником Ильёй Гурко. Как сообщается в официальном релизе Комитета по печати Петербурга, произведение посвящено знаменитым произведениям Николая Васильевича Гоголя, таким как "Невский проспект", "Шинель" и одноимённая повесть "Нос".

Скульптурный объект выполнен в оригинальной технике, основанной на принципах полигонализации, и представляет собой своеобразную коллекцию фрагментов литературных произведений, выгравированных на поверхности произведения. Такая концепция превращает литературу из абстрактной идеи в материальное воплощение искусства, позволяя зрителю буквально прикоснуться к миру гоголевского Петербурга.

Этот художественный проект гармонично вписывается в концепцию Дома книги "Петербург в историях", направленную на сохранение культурного наследия города путем интеграции инновационных авторских идей в исторический ландшафт пространства. Новая инсталляция призвана подчеркнуть значение русской классики в формировании культурной памяти Петербурга и создать уникальное взаимодействие читателей с литературой и искусством.

Фото: Telegram / Комитет по печати. Санкт-Петербург

