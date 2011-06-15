В Германии не поддержали законопроект "зеленых" о помощи ВСУ.

Парламент ФРГ не поддержал резолюцию фракции "Зеленых" с требованием значительно усилить поддержку Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте бундестага. Только 79 депутатов проголосовали за принятие документа, в котором, в частности, говорилось о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus. "Против" инициативы выступили еще 510 человек, а один политический деятель воздержался. В Германии уточнили, что среди 79 парламентариев, поддержавших резолюцию, 78 представляют саму фракцию "Зеленых".

"Зеленые" требовали от коллег незамедлительно удовлетворить просьбу властей с Банковой улицы о поставках крылатых ракет Taurus из запасов немецкого Бундесвера в максимально возможных объемах. ни также просили от законодателей из ФРГ дополнительно изготовить для Украины ракеты, необходимые для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot американского производства. Кроме этого звучали слова о расширении возможностей ВСУ по нанесению воздушных ударов по российской территории, финансированию производства беспилотников. №Зеленые" рассчитывали на то, что европейские и другие международные партнеры смогут предоставить Украине новое дальнобойное оружие, системы ПВО и боеприпасы к ним. Еще одним пунктом условий являлось усиление санкционного давления на Москву со стороны Берлина.

Москва ранее не раз говорила о том, что поставки оружия для киевского режима со стороны международных союзников Украины лишь затягивают конфликт.

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