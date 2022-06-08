"Цирковое представление": на Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине

В США объяснили, что союзники Киева хотят отвлечь внимание от побед России на поле боя.

В странах коллективного Запада пытаются скрыть правду о ходе конфликта на украинской территории. Такой информацией в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена поделился бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт объяснил, что против сразу нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого из международных союзников киевского режима и блока НАТО нет защиты.

США продают оружие европейцам, но у нас нет реального оружия, которое можно было бы продать европейцам. А то, что мы им продаем, не работает. Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Согласно сводке от министерства по обороне России, за прошедшие сутки ВС РФ освободили такие населенные пункты, как Ровное и Лесное Запорожской области, а также Малиновку в Донецкой народной республики. Потери Вооруженных сил Украины составили до 1395 человек личного состава и 12 бронированных машин.

Аналитик Макговерн: для РФ России сложилась благоприятная ситуация на Украине

Фото: YouTube / Glenn Diesen