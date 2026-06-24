В США не знают, как Украина получит обещанное оружие на 90 миллиардов долларов, если у стран заканчиваются запасы.

Для Москвы в настоящее время сложилась благоприятная ситуация на украинской и европейской территории. Такой информацией в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена поделился бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт объяснил зрителям программы, что коррупционные процессы, происходящие в киевском режиме, лишь усугубляют положение страны. Он добавил, что хотя ВСУ получат от международных союзников вооружения на 90 миллиардов долларов, но пока что неизвестно, откуда будут производиться такие поставки. В частности, американцы располагают сейчас только тем, что и самим нужно.

Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради Бога, конечно, нет. Шольц уже ушел. Макрон — следующий на очереди. <…> Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Эксперт не исключил, что девяносто миллиардов долларов могут оказаться в карманах печально известного своей коррупцией украинского руководства.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen