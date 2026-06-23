Рэй Макговерн объяснил, почему чиновники с Банковой улицы сейчас рассорились с польским руководством.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский идет на поводу у местных неонацистов, потому что находится у них в долгу. Такой информацией в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена поделился бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не использует рычаги давления и влияния на украинского политического лидера.

Посмотрите, что он делает — эксгумирует тела нацистов и воздает им все почести. Я не знаю, втянут ли он в это нацистское мировоззрение, или просто чувствует себя зависимым от единственных боеспособных подразделений... Но похоже, что он у них в долгу. И получается, что у украинского народа здесь, по сути, нет шансов. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

На западе пояснили, что у США есть определенное влияние на Владимира Зеленского для того, чтобы добиться от него некоторых действий. Но этого влияния недостаточно или белый дом просто не хочет его использовать, чтобы добиться того, что Вашингтон обещал Кремлю в Анкоридже.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen