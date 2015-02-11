The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы после конфликта

Ряд политических и общественных деятелей недоволен кандидатурой британского политика.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассчитывает возглавить международный переходный орган управления сектором Газа после завершения на территории палестинского анклава военной операции со стороны Израиля. Соответствующие данные своей аудитории привел иностранный журнал The Economist. Журналисты заметили, что формирование подобной структуры предусмотрено мирным планом. Сейчас его разрабатывает при взаимодействии с вашингтонской администрацией аналитический центр Tony Blair Institute (TBI). Эксперты полагают, что для его реализации потребуется мандат ООН, рассчитанный на пять лет. В Лондоне рассчитывают, что местный орган управления начнет действовать в качестве "высшей политической и законной власти". В случае одобрения кандидатуры, Тони Блэр сможет опираться на секретариат в составе 25 сотрудников и управлять из семи человек. Он в свою очередь будет контролировать управление палестинским анклавом.

Он готов пожертвовать своим временем. Он на самом деле хочет закончить эту войну. источник иностранного СМИ

Зарубежное издание The Daily Telegraph указало со ссылкой на свои источники, что кандидатуру 72-летнег Тони Блэра поддерживают зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. В журнале указали, что у подобного плана довольно много противников в самом регионе, так как они помнят о деятельности Тони Блэра на должности премьер-министра. При его правительстве Великобритания поддержала вторжение США в Ирак в 2003 году. Тони Блэр в период с 2007 по 2015 год находился в должности специального представителя "ближневосточного квартета" по мирному урегулированию. Критики охарактеризовали его работу как недостаточно результативную. В СМИ уточнили, что против кандидатуры Тони Блэра также может выступить президент Палестины Махмуд Аббас, радикальное палестинское движение ХАМАС и руководство Израиля.

