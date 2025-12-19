The Times: ФРГ может резко увеличить для США арендную плату за военные базы

Идея с закрытием американских военных баз в Германии не рассматривается.

Германия может значительно поднять для американской администрации арендную плату за использование немецких военных объектов, расположенных на европейской территории, в ответ на пошлины со стороны Вашингтона. Соответствующими данными с аудиторией поделились западные журналисты из издания The Times со ссылкой на источник в Берлине. В публикации СМИ уточняется, что на текущий момент местное правительство не рассматривает вариант с закрытием американских военных баз в ФРГ. Ранее о возможности подобного сценария информировали читателей авторы The Daily Telegraph и журнал The Economist.

Напомним, что 17 января лидера Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере десяти процентов. Они будут сохраняться до того момента, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии. Такое постановление вступает в силу с первого февраля, а с первого июня ставка по пошлинам увеличится до 25 процентов. Сейчас Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген дополнили свои союзнические обязательства по НАТО, подписав документ о защите территории. Белый дом взял на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

