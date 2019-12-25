Наука нашла причину аллергии на арахис в клетках ЖКТ.

Ученые обнаружили в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис. Результаты американских ученых опубликованы в научном издании Nature Immunology.

У аллергиков есть белки В-лимфоциты (B-клетки), которые и вырабатывают IgE — иммуноглобулин. Он связан напрямую с аллергией на орехи. В большинстве случаев аллергия связана с неправильной выработкой антител IgE. Последние предназначены для борьбы с паразитами по типу гельминтов. В комплексе с антигенами (кусочками белков гельминтов или арахиса) они активируют тучные клетки. Это дает старт иммунному ответу, который в тяжелой форме перерастает в анафилактический шок. При норме IgE малочисленны. В большом количестве они обнаруживаются в крови аллергиков. КОнцентрация увеличена в разы в местах встречи аллергенов и антител. Ученым удалось проверить эту теорию благодаря образцам биопсии из ЖКТ.

Для спасения от аллергии на арахис предлагается использовать методы, которые применяются при ингаляционных аллергиях. В этом случае пациенту необходимо принимать аллерген долгое время в низких дозировках. Иммунная система начнет к нему привыкать.

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Фото: Hoh et al., Science Immunology 2020

