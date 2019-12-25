Он может видоизмениться в вирус, похожий на грипп

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.

Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. В первой был 31 человек - они заразились в период с 16 по 22 января, во второй 58 человек — они заболели коронавирусом с 23 по 29 января.

У первой группы были высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты. У второй группы эти симптомы проявлялись не так значительно.

Учёные считают, что коронавирус нового типа может видоизмениться в вирус, похожий на грипп. Он может не проявлять себя в организме довольно долгое время.

Ранее в ВОЗ назвали "ложными" надежды на уход коронавируса к лету.