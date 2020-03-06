В ВОЗ назвали "ложными" надежды на уход коронавируса к лету

Об этом журналистам на пресс-конференции в Женеве рассказал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Сотрудник ВОЗ Майкл Райан рассказал, что завершение распространения коронавируса в мире с наступлением лета не представляется реальным. Он отметил, что ученым в настоящее время неизвестно, какова будет активность вируса в разных климатических условиях. Вирус все еще может сохранить способность распространяться.

Надежды на "исчезновение" вируса в летнее время Райан назвал "ложными". Сейчас нет оснований считать, что это случится, отметил он.

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