В Выборге увеличат продолжительность уличного освещения

Подача света на улицах города будет наступать на 30 минут раньше, чем обычно, а отключение будет происходить на 45 минут позже.

С 22 октября, 2018 года на улицах Выборга продлят продолжительность освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО. Связаны данные изменения в первую очередь из-за наступающей зимы и как следствие сокращения долготы дня и увеличения долготы ночи.

Как сообщают в ООО "Электрок-Лайт", подача света на улицах города будет наступать на 30 минут раньше, чем обычно, а отключение будет происходить на 45 минут позже. В результате чего, общая продолжительность работы наружного освещения увеличивается на 75 минут.

До 22.10. 2018 г. включение производилось в 18. 00, отключение - в 7. 30. Теперь уличные фонари будут включать в 17.30, отключать в 8.15.

Также в компании отметили, что в дальнейшем возможны изменения в режиме подачи и отключения наружного освещения, которые напрямую зависят от длительности светового дня.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО