На Сосновском проспекте установили 22 светодиодных светильника

В Красногвардейском районе Петербурга завершена установка наружного освещения на Сосновском проспекте, расположенном рядом с Рябовским шоссе. Для этого было установлено 21 опору и 22 светодиодных светильника. Специалисты также проложили более километра кабельной линии и смонтировали 690 метров воздушной линии электропередачи. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Сосновский проспект, несмотря на свою небольшую протяженность — всего 870 метров, играет важную роль для местных жителей. По нему осуществляется доступ к спортивным и образовательным учреждениям, таким как Училище олимпийского резерва №2, арена ФК "Тосно" и Охтинский учебно-опытный лесхоз Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Зимой близлежащая лыжная трасса активно используется как петербуржцами, так и жителями поселка Янино-1 Ленинградской области.

Значимость соседства проспекта с Ржевским лесопарком, который имеет как рекреационное, так и историческое значение. В годы Великой Отечественной войны здесь находился один из рубежей обороны Ленинграда, где сооружались ДОТы, землянки и противотанковые рвы. Сегодня это пространство ценится за свою природную, спортивную и мемориальную значимость.

В последние годы в Красногвардейском районе были реализованы и другие крупные проекты по обновлению наружного освещения. Модернизация прошла на шоссе Революции, Ириновском проспекте и проезде Ильинская слобода, где были установлены новые энергоэффективные светильники и убраны воздушные линии. Также современная система освещения была внедрена в Саду Невы, который долгое время оставался в темноте.

В 2026 году в районе запланированы работы по строительству наружного освещения в квартале, прилегающем к Охтинскому мысу, а также реконструкция освещения на Новочеркасском проспекте и в квартале вдоль реки Охты. На данный момент доля светодиодов в системе наружного освещения Петербурга превышает 66%.

