Семилетний петербуржец остается в реанимации после падения с седьмого этажа

Дворник поймал выпавшего с седьмого этажа ребенка и отделался ушибами.

Семилетний ребенок, выпавший из окна многоквартирного дома в Петербурге, продолжает находиться в отделении реанимации. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах.

По данным издания, состояние юного пациента оценивается врачами как стабильное. Медики осуществляют постоянный контроль за здоровьем пострадавшего. Инцидент произошел днем 22 февраля на Петрозаводской улице. Ребенок забрался на подоконник квартиры, расположенной на седьмом этаже, и оказался на карнизе, удерживаясь только руками. Очевидцы и соседи пытались привлечь внимание мальчика, призывая его вернуться, однако ребенок не реагировал на крики.

В момент происшествия во дворе находился дворник Хайрулло Ибадуллаев. Заметив ребенка на высоте, мужчина попытался привлечь внимание прохожих. Когда мальчик сорвался, дворник бросился вперед и принял падающего ребенка на себя, смягчив удар. Сам мужчина получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась. Ребенка в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

Мать мальчика является предпринимателем и ведет блог. В момент происшествия женщина находилась в квартире, но не сразу обнаружила, что сын выбрался на карниз. В семье также воспитывается взрослая дочь.

Фото: Piter.TV