Рособрнадзор опроверг информацию о разной сложности ЕГЭ для регионов

Задания для ЕГЭ составляет человек, а не искусственный интеллект (ИИ). Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на пресс-конференции родителями российских учащихся. Мероприятие организовано в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Чиновник заметил, что при этом нейтросети давно и активно применяются экспертами для определения почерков и выявления подмен личности лиц, сдающих государственные экзамены.

Конечно же, вопросы для ЕГЭ не готовит искусственный интеллект… Конечно, мы здесь его не используем. Но несмотря на тот хайп вокруг мифов, которые есть, надо отдать должное, применять его надо не бояться, и надо его применять, потому что он во многих случаях облегчает труд тысяч людей, помогает, смотря как ты это используешь. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Дополнительно чиновник пояснил, что Рособрнадзор не делает разными по сложности варианты ЕГЭ для регионов страны поэтому задания являются одинаковыми для всех.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"