В Рособрнадзоре рассказали, когда начнется основной период сдачи ЕГЭ

Анзор Музаев сообщил о нововведении по сдаче ОГЭ и ЕГЭ со следующего года.

Сдача ЕГЭ и ОГЭ на территории страны будет всегда начинаться не ранее 1 июня, начиная с 2026 года и все последующие. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на пресс-конференции родителями российских учащихся. Мероприятие организовано в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Чиновник заметил, что профильное ведомство в будущем не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, так как речь идет об одном из лучших школьных предметов по средним баллам выпускников образовательных учреждений. Эксперт пояснил, что модель сдачи данного экзамена отработана годами.

Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление. Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Дополнительно Рособрнадзор сохранит право ребенка на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в следующем году.

