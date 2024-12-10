Чиновники рассказали о том, что проведена работа по снижению такой нагрузки на детей и педагогов.

Российское министерство по просвещению прокомментировало официальное заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что школьная программа страны перегружена темами на 15-30 процентов. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства ответили, что власти проделали масштабную работу по снижению нагрузки на учеников. Ранее Анзор Музаев упомянул, что 1 сентября 2025 года приказом определена допустимая образовательная школьная нагрузка для детей, обучающихся с первого по девятый классы.

Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. пресс-служба Минпросвещения РФ

Напмним, что с текущего учебного года норма составляет в первом классе - от 620 до 653 часов обучения для школьников. Во втором, третьем и четвертом классах речь идет о нагрузке от 782 до 884 часов обучения. В пятом - от 986 до 1088, в шестом - от 1020 до 1122, в седьмом - от 1088 до 1190, а в восьмом и девятом - от 1122 до 1224 часов. Количество часов зависит от разработанных вариантов по федеральным планам.

