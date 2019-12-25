В Москве пройдет Всероссийский форум по благоустройству "Импортозамещение. Сделано в России"

Мероприятия проводятся Ассоциацией парков России при содействии ВАРМСУ, Минстроя РФ и Минпромторга РФ.

С 29 и 30 сентября в выставочном комплексе "Тимирязев Центр" в Москве состоятся 1-я Всероссийская выставка-конференция "Технологии управления качеством жизни: городская среда / ЖКХ / smart city / строительство" и 5-й Всероссийский форум по благоустройству "Импортозамещение. Сделано в России", сообщил портал "Строительный Петербург.

В ходе мероприятий будут обсуждаться современные подходы к благоустройству и развитие городского хозяйства. Кроме того, запланирован Всероссийский слёт директоров парков, который соберет на одной площадке представителей федеральных и региональных министерств, глав администраций, руководителей девелоперских компаний и директоров предприятий.

Экспозиция выставки будет сформирована вокруг стенда Минпромторга России. Разделы экспозиции: "Коммунальная и уборочная техника", "Инженерные системы и коммуникации", "Благоустройство и комфортная среда", "Строительные материалы и оборудование" и "Умный город, цифровое ЖКХ и технологии безопасности".

Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация по ссылке.

Фото: сайт Import.urbanparks.ru