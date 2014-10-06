Tenet обогнал Chery по продажам в Петербурге за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в Северной столице зарегистрировали 3039 автомобилей Tenet — на 15 процентов больше, чем у Chery за аналогичный период прошлого года. Бестселлером бренда стал кроссовер Т7 с 1798 регистрациями.

В Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года продажи отечественного бренда Tenet впервые превысили показатели китайского Chery. Как сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своём телеграм-канале "AutoRun SPb" со ссылкой на данные агентства "Автостат-Инфо", за шесть месяцев в городе зарегистрировано 3039 новых автомобилей Tenet. Это на 15 процентов больше, чем результат Chery за первое полугодие 2025 года.

В июне Tenet установил рекорд по продажам за один месяц — 607 зарегистрированных машин. Предыдущий рекорд среди китайских брендов в Петербурге принадлежал Chery и был установлен в сентябре 2024 года — тогда за месяц зарегистрировали 831 автомобиль.

Бестселлером Tenet в городе по итогам полугодия стал кроссовер Т7 — 1798 регистраций. В целом по объёму продаж новых автомобилей Tenet занимает третье место в Петербурге, уступая только Haval и LADA.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

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