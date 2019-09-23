СК установил настоящего убийцу Михаила Круга

Следователи выяснили, что настоящим убийцей Круга стал не Агеев, а Веселов.

Следственный комитет установил причастных к убийству музыканта Михаила Круга. Один из подозреваемых дал признательные показания по данному расследованию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что преступниками оказались члены банды "Тверские волки". В нападении участвовал Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Злоумышленники не собирались убивать исполнителя песни "Владимирский централ". Михаил Круг возник перед ними неожиданно. Его появление помешало бандитам совершить нападение.

В результате Веселов застрелил певца. Следственные органы провели допрос и вывезли подозреваемых на место описываемых событий. Те рассказали, как все происходило на самом деле. ранее следствие считало, что именно Агеев являлся исполнителем. Сейчас он находится в тюрьме. Непосредственный убийца мертв. В связи с чем СК решил закрыть дело.

Напомним, что 40-летний Михаил Круг 40-летний был убит 1 июля 2002 года в собственном доме.

Ранее Piter.tv писал о том, что в школе Краснодара ученики на уроке пели "Владимирский централ".

Фото и видео: СК России