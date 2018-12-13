В школе Краснодара ученики на уроке пели "Владимирский централ"

В самой школе говорят, что исполнения данной композиции происходило не на уроке.

Учащиеся краснодарской школы на уроке музыки спели песню Михаила Круга "Владимирский централ". Видео на уроке снимал один из школьников, после оно распространилось по социальным сетям.

Видео в Интернет выложил недовольный родитель одного из детей.

Когда я учился в школе, на уроках музыки рассказывали о Шостаковиче и Скрябине. родители

В самой школе говорят, что исполнения данной композиции происходило не на уроке. По данным портала "Панорама", песню выбирали сами ученики. Девочки хотели петь песни Артура Пирожкова, а мальчики остановились на исполнителе русского шансона Михаиле Круге.

"Владимирский централ" — тюрьма для особо опасных преступников.

Ранее на Piter.TV: "Владимирскому централу" исполняется 230 лет.

Видео: Bloknot Krasnodar / YouTube