Киллер Александр Агеев сознался в убийстве Михаила Круга

Мужчина отбывает пожизненный срок лишения свободы в колонии.

Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве певца Михаила Круга. Преступление не могли раскрыть в течение 17 лет.

По данным "Ленты.ру", о том, что Агеев причастен к убийству, сообщил другой член банды - Александр Осипов. Мужчина также отбывает пожизненный срок в колонии. Подозреваемый сам написал чистосердечное признание.

Накануне, 6 августа, в доме звезды шансона провели следственный эксперимент, об этом рассказала сестра Михаила Круга. Из помещения попросили убрать все лишние вещи, а родственников выйти на несколько часов.

Местные журналисты рассказали, что правоохранители пришли вместе с мужчиной в наручниках. Он ходил по территории и что-то показывал следователям.

Напомним, Михаил Круг был убит в июне 2002 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что погибший в ДТП на Парнасе мужчина был тренером Валуева.

Фото: соцсети