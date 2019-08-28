Концерт Евгения Григорьева (Жеки)

Возрастное ограничение: 6+.

В воскресенье, 9 февраля, на сцене БКЗ "Октябрьский" состоится концерт постоянного участника популярных фестивалей "Ээхх, Разгуляй!", неоднократного лауреата премий "Шансон Года" и "Звезды Дорожного Радио" Евгения Григорьева (Жеки). Композиции этого музыканта стали саунд-треками к отечественным фильмам "8 первых свиданий" и "Монтана", сериалам "Зайцев+1", "Дальнобойщики-3" и "Дневник доктора Зайцевой".

В этот вечер Жека презентует новую сольную программу. Положительные эмоции получат люди всех возрастов. Во время автограф-сессии у каждого будет возможность обняться и сделать фото с любимым исполнителем.

Цена билетов от 700 руб. Начало в 19:00.

Фото: zheka.ru