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Концерт "Шансон года"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Шансон года"

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Концерт "Шансон года" состоится 24 апреля в БКЗ "Октябрьский". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцев приглашают на концерт лауреатов премии "Шансон года". "Радио Шансон" уже свыше 20 лет подводит итоги за год и представляет песни, которые по результатам голосования занимали лидирующие строки в хит-параде "Шансон года". Лучших артистов определяют слушатели. 

На сцену выйдут Александр Иванов и группа "Рондо", Денис Майданов, Андрей Державин, Евгений Григорьев, группа "Лесоповал", Александр Марцинкевич и группа "Кабриолет", Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Сергей Любавин и другие. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, шансон
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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