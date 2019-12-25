Концерт "Шансон года" состоится 24 апреля в БКЗ "Октябрьский". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцев приглашают на концерт лауреатов премии "Шансон года". "Радио Шансон" уже свыше 20 лет подводит итоги за год и представляет песни, которые по результатам голосования занимали лидирующие строки в хит-параде "Шансон года". Лучших артистов определяют слушатели.

На сцену выйдут Александр Иванов и группа "Рондо", Денис Майданов, Андрей Державин, Евгений Григорьев, группа "Лесоповал", Александр Марцинкевич и группа "Кабриолет", Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Сергей Любавин и другие.

Фото: pxhere