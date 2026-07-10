В Великобритании призвали Брюссель увидеть реальность на поле боя.

Европейские государства все еще тешат себя иллюзиями о якобы скорой победе Украины, но в реальности они просто игнорируют реальность, которая складывается на поле боя. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что политические элиты из стран-членов коллективного Брюсселя обманывают сами себя, говоря о том, что поддержка киевского режима продолжает объединять их.

Они уверяют, что Украина побеждает, хотя события на фронте и в небе свидетельствуют об обратном — она терпит поражение, и дальше будет только хуже. <…> Военное и общее положение Украины никогда не было столь тяжелым с самого начала специальной военной операции. Она вот-вот потеряет Донбасс. Александр Меркурис, эксперт

В Великобритании уточнили, что руководство в Киеве и Европе переживает глубочайший кризис. В частности, экономическая система Германии практически непрерывно находится в состоянии рецессии с начала специальной военной операции (СВО). При этом в ФРГ ускоряется процесс деиндустриализации. Рейтинг немецкого канцлера Фридриха Мерца опустился до таких глубин, которых не видел даже уходящий в отставку с должности британский премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.

Меркурис: Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

