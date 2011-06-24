Теннисист Грикспур выбрал Петербург вместо "моральных аспектов" властей Нидерландов

Девушка спортсмена Анастасия Потапова сообщила, что ему очень понравилась Северная столица.

Нидерландский теннисист, 25-я ракетка мира Таллон Грикспур, несмотря на рекомендации МИД своей страны воздержаться от поездки в Россию, остался доволен визитом в Санкт-Петербург и намерен вернуться. Об этом ТАСС сообщила российская теннисистка Анастасия Потапова, являющаяся девушкой спортсмена.

Ранее и.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил обращался к Грикспуру с просьбой не участвовать в турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Петербурге, ссылаясь на "моральные аспекты". Однако теннисист проигнорировал это обращение и приехал в российский город.

Как ему Петербург? Очень похож на Амстердам, естественно. Ему здесь очень понравилось. Он раньше никогда не был в России. И он доволен, пока что очень доволен и говорит то, что захочет 100% вернуться и еще посмотреть Москву. Анастасия Потапова, российская теннисистка

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" проходит в Санкт-Петербурге с участием российских и иностранных спортсменов. Визит Грикспура стал одним из немногих случаев, когда западный спортсмен посетил Россию после введения ограничений на международные спортивные соревнования в стране.

Фото: Telegram / Anastasia Potapova