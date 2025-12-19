  1. Главная
Шнайдер ответила на критику участия в турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Сегодня, 19:33
150
Российская теннисистка объяснила приезд в Петербург желанием увидеть семью.

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала высказывания украинской спортсменки Александры Олейниковой, раскритиковавшей участие россиян в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Ранее Александра Олейникова публично осудила российских теннисисток, согласившихся сыграть на турнире в Петербурге, указав на спонсорство соревнований со стороны компании "Газпром". Диана Шнайдер, в свою очередь, заявила, что ее решение приехать в Северную столицу не имело политической подоплеки.

По словам спортсменки, основным мотивом стало желание увидеть близких, с которыми она редко встречалась из-за плотного графика соревнований. Теннисистка также подчеркнула, что не знакома лично с Александрой Олейниковой и не считает нужным подробно комментировать ее заявления, в том числе недовольство по поводу возможной встречи Шнайдер с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Андреева вышла в финал турнира в Аделаиде.

Фото: freepik (senivpetro)

