Шнайдер ответила на критику участия в турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала высказывания украинской спортсменки Александры Олейниковой, раскритиковавшей участие россиян в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Чемпионат".
Ранее Александра Олейникова публично осудила российских теннисисток, согласившихся сыграть на турнире в Петербурге, указав на спонсорство соревнований со стороны компании "Газпром". Диана Шнайдер, в свою очередь, заявила, что ее решение приехать в Северную столицу не имело политической подоплеки.
По словам спортсменки, основным мотивом стало желание увидеть близких, с которыми она редко встречалась из-за плотного графика соревнований. Теннисистка также подчеркнула, что не знакома лично с Александрой Олейниковой и не считает нужным подробно комментировать ее заявления, в том числе недовольство по поводу возможной встречи Шнайдер с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: freepik (senivpetro)
